五島市で中学生による、ロボットコンテストが行われました。 五島市の福江中学校で行われた「アイデアロボットコンテスト」には、市内3校から15チームが参加しました。 90秒の制限時間で積まれたスポンジを掴んだりすくったりして、3つのポストに載せる基礎部門など、4種目で競いました。 生徒たちは、素材の軽量化やアームの形状を工夫して制作した、自作のロボットを操作し、熱戦を繰り広げ