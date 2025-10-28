秋田県などでクマによる人身被害が相次いでいることを受けて、秋田県の鈴木知事は小泉防衛相と面会し、クマの捕獲に伴う活動支援のための自衛隊の派遣を要請しました。秋田県・鈴木健太知事:全ての県民が日常生活に大きな支障をきたしているという異常事態。防衛省・自衛隊の力を借りなければ、国民の命が守れないという状況。小泉防衛相:危機的な事態に対し、国民の命と暮らしを守ることを任務とする防衛省・自衛隊として、与えら