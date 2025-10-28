事務用品通販大手のアスクルは２８日、外部からのサイバー攻撃によるシステム障害に伴い、同日に予定していた１０月分の月次業績の公表を１日遅い２９日に変更すると発表した。月次業績では、毎月の売上高や購入客単価、購入客数の伸び率を発表している。今月１９日から商品の受注や出荷を停止し、アスクル傘下の配送会社を利用するネスレ日本などのネットストアも停止する事態となっている。