28日朝、岩手・盛岡市の銀行の地下駐車場に1頭のクマが逃げ込みましたが、約3時間後に捕獲されました。午前6時半ごろ、盛岡市中央通の岩手銀行本店の敷地にクマ1頭が現れ、その後、銀行の地下駐車場に逃げ込みました。これまでに人や物への被害は確認されていませんが、通勤や通学の時間帯で辺りは一時騒然としました。警察や銀行関係者によりますと、クマは駐車場の地下2階にとどまっていましたが、約3時間後に市が麻酔の吹き矢で