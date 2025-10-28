10月24日より公開された市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』が、シリーズ初の興行収入ランキングTOP10入りとなる第9位でのスタートを切った。これを記念し、入場者プレゼント第2弾・甘利田ご満悦「センベイジール」ホログラムステッカーの配布が決定。さらに、「いざ！修学旅行篇」「スパルタ教育篇」「北の麒麟児篇」の3種の15秒の新映像が解禁された。【動画】新映像3種、一挙解禁！ 「いざ！修学旅行篇」「スパ