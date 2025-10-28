女優秋野暢子（68）が28日、東京・渋谷の西武渋谷店で開催中の絵画展「〜色彩の希望3〜秋野暢子と希望の輪展／がんを乗り越えて、新たな色を見つける」の取材会を同所で行った。22年6月に食道がんと診断され、約1年の治療をへて23年4月に寛解した。今回で3年連続3回目の展示即売会。今回は、がんサバイバーとして病を乗り越えてきた青木さやか、麻倉未稀、梅宮アンナ、音無美紀子、加藤登紀子、小堺一機、佐藤B作、清水国明、Bro．