女優秋野暢子（68）が28日、東京・渋谷の西武渋谷店A館で開催中の絵画展「〜色彩の希望3〜秋野暢子と希望の輪展／がんを乗り越えて、新たな色を見つける」の取材会を同所で行った。22年6月に食道がんと診断され、約1年の治療をへて23年4月に寛解した。会見では昨年9月4日に生まれた初孫について“おばあちゃん”になった喜びを明かした。「孫が生まれて、命がつながっていくことが実感できました。すごくかわいいです。女の子で、