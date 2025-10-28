女優秋野暢子（68）が28日、東京・渋谷の西武渋谷店で開催中の絵画展「〜色彩の希望3〜秋野暢子と希望の輪展／がんを乗り越えて、新たな色を見つける」の取材会を同所で行った。22年6月に食道がんと診断され、約1年の治療をへて23年4月に寛解した。絵画展は3回目。始めたきっかけは「病気になって、医療従事者の方やいろいろな人に手を差し伸べていただいてすごく感謝をしました。何か恩返しをしたいと思い、自分は50歳くらいから