同一年のポストシーズンで12塁打以上が2度米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロサンゼルスで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦の7回、この日2本目の本塁打を放ち、ここまで4打数4安打、実に12塁打の大暴れ。MLB公式の記者は、これが史上初の記録につながったと指摘している。「1番・DH」で先発した大谷は初回の打席で右翼線へのエンタイトル二塁打。3回には右越えにソロ、5回に