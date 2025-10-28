４０周年を迎えた人気漫画「シティーハンター」の作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展〜ＦＯＲＥＶＥＲ，ＣＩＴＹＨＵＮＴＥＲ！！〜」（１１月２２日〜１２月２８日、東京・上野の森美術館）の展示詳細が２８日、発表された。１９８５年から９１年まで集英社「週刊少年ジャンプ」で連載された漫画家・北条司氏の大ヒット作。世界累計発行部数は５０００万部以上で、国内外で実写映画化された。原画展で