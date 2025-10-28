ワールドシリーズ第3戦2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に右越えソロ、7回の第4打席にも左中間へのソロ本塁打を放った。大谷は初回に右翼線への二塁打、3回に右越えにソロ本塁打でサイ・ヤング賞3度のシャーザーを攻略。2-4と2点ビハインドで迎えた5回にフルハーティ