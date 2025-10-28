女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさが公開したコーデショットが称賛の声を集めている。２８日までにインスタグラムで「秋だけど寒いのでイヤーマフどうかな〜？」と書き始め「ｏｌｕ.さんのサイン会でした、とっても楽しかった…可愛くしていただいたので写真を撮りに行ったよ」とつづると、コーデショットを披露。赤いニットにミニスカートをあわせ、ルーズソックスを履いた秋らしいコー