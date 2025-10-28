ワールドシリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるワールドシリーズ2号ソロを放った。さらに4-5と1点ビハインドの7回にも同点の3号ソロ。米実況は「24時間以内に先発する男が2本目のホームランで同点に」と驚嘆の声をあげた。サイ・ヤング賞3度を誇るシャーザーから