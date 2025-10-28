盗難被害にあった桃太郎像の台座部分アメリカ・サンノゼ市（岡山市提供） 岡山市が国際友好交流都市のアメリカ・サンノゼ市に寄贈したブロンズ製の「桃太郎像（高さ約1.5ｍ）」が盗まれていたことが28日、分かりました。 岡山市によりますと、盗まれたのは1993年に友好交流都市35周年を記念して寄贈したもので、市庁舎に近い公園に設置されていました。 サンノゼ市の担当者から16日にメールで盗難被害の連