２０日、山東省東営市で開かれた中日韓豪渡り鳥等保護協定等会議。（東営＝新華社配信）【新華社済南10月28日】中国山東省東営市で20〜24日、2025年中日韓豪渡り鳥等保護協定等会議が開催された。日本からは環境省自然環境局野生生物課の川越久史課長をはじめ、鳥類保護に携わる省庁職員や専門家10人が参加した。会議終了後、一行は山東黄河三角洲国家級自然保護区を視察した。同保護区は、新たに形成された湿地生態系や希少種・