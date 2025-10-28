１６日、第１３８回広州交易会に参加した花谷農園の花谷史郎・代表取締役。（広州＝新華社配信／関錦恒）【新華社広州10月28日】中国広東省広州市で開かれている第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）では、コンパクトな車体、低騒音、二酸化炭素（CO2）排出ゼロのグリーン（環境配慮型）農業機械が外国人バイヤーの注目を集めた。白い電動四輪トラックもその中の1台で、多くの人が足を止めて見入る中、沖縄県石垣市にある