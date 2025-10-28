俳優の高橋克典（60）が27日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後7・00）に出演。高校2年の16歳長男について語った。アルペンスキーに励む長男。高橋によれば「レッグプレス200キロくらい上げる。普通にやってますよ」という。出場大会を見に行くのかと問われると「小さい時は付いて行ったけど。高校生になると“空気読んでくれ”って言われて。それもそうだよね」と苦笑した。高橋は2004年にモデルの中西ハンナ