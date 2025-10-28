◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が、8回一死走者1、2塁の場面でリリーフ登板。佐々木投手はワールドシリーズ初の登板となります。タイ・フランス選手を2球目、97.5 マイル（約156キロ）のストレートで仕留めます。さらに二死走者2、3塁で、続くネーサン・ルークス選手を5球目スプリットで仕留め、この回を無失点で抑えました。攻撃が終わり