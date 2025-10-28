山形県庄内地方の福祉施設の職員の男が、勤務する施設の更衣室に小型カメラを仕掛け女性の下着姿を盗撮しようとした疑いで28日朝、逮捕されました。警察の調べに対し容疑を認めているということです。性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、遊佐町吹浦の福祉施設職員・武田由則容疑者（48）です。酒田警察署の調べによりますと、武田容疑者は26日、勤務する庄内地方の福祉施設の更衣室に小型カメラを仕掛け、庄内地方に住む60