【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、爆速打→警備員たちが逃げる10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の爆速ヒットが話題となっている。1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭の1番・大谷は、先発右腕“マッドマックス”シャーザーとの対戦となったが、初球、外