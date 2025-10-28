山形県米沢市内の神社で28日朝、近くに設置した箱ワナにクマ1頭がかかっているのが見つかり、クマはその後、駆除されました。駆除されたクマは今月24日にこの神社の建物を壊したクマと同じ個体とみられています。米沢市によりますと、28日午前7時ごろ、米沢市古志田町の神社近くに設置された箱ワナにクマ1頭がかかっていると付近の住民から通報がありました。クマはその後、地元の猟友会によって駆除されました。この神社では今月2