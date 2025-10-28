【にしたん社長の人生相談お悩みクリニック】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長があなたの悩みに答えます。今回のテーマは「株」です。【相談】会社で確定拠出年金をずいぶん前からやっています。いま、５０代後半です。３０代の頃はすべて株の投資信託にしていたのですが、年をとるとリスクを避けるべきというアドバイスもあり、８割を定期預金、残りを株式投資信託にしていま