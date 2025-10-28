大谷の打棒が止まらない(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。4−5で迎えた7回一死の第4打席で左中間席へポストシーズン8号本塁打を放った。【動画】勢いが止まらない！ゲレーロJr.の目前で…大谷2発目の豪快アーチ打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発で5−5の同点となっ