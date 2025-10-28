石井コーチは選手目線の指導で高く評価を得ていた（C）産経新聞社DeNAの石井琢朗野手コーチが今季限りで退団すると10月28日、スポーツ各紙に一斉に報じられた。石井コーチは現役時代に名遊撃手として知られ、1998年の日本一に貢献。2000安打も達成し、その後、広島に移籍。引退後は広島、ヤクルト、巨人でコーチを歴任してきた。【動画】2年目の進化だ！DeNA度会隆輝の2戦連続ホームランをチェック22年からは現役時代を過ご