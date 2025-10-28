モーニング娘。の元メンバーでタレントの保田圭が26日に自身のアメブロを更新。新たな“家族”として金魚を迎えたことを報告した。この日、保田は「ずーっと気になっていた金魚屋さんへ息子と行ってきました」と報告。当初は「もう増やしてはダメだと言い聞かせたけど…」と思っていたそうだが「可愛すぎる子に出逢ってしまいお迎えしちゃいました」と明かした。続けて、新しい“家族”として「トリカラーオランダのぷりんちゃん