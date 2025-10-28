ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さんは10月24日、自身のInstagramを更新。俳優の北川景子さんと一緒に撮影したショットを披露しました。【写真】渋谷龍太＆北川景子のツーショット「昔から憧れていた北川景子さん」渋谷さんは「北川景子さんと対談させて頂きました」とつづり、1枚の写真を載せています。11月28日公開予定の映画『ナイトフラワー』で共演した北川さんとのツーショットを披露。2人ともピースサインで、笑顔が