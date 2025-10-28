３年前に奈良市で安倍元総理を銃撃し、殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の初公判が、２８日午後に開かれます。白昼堂々、元総理大臣が暗殺されるという衝撃的な事件。３年あまり経ってようやく迎えた山上被告の初公判を前に、奈良地裁は大勢の報道陣が集まり徐々に緊張感が高まっています。２０２２年７月、安倍晋三元総理（当時６７）は、参議院選挙の応援演説のため訪れていた奈良で凶弾に倒れました。殺人な