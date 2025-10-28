ソフトバンクは、5G向けに割り当てられている28GHz帯のミリ波を単独で運用する「ミリ波スタンドアローン（SA）」によるFWA（Fixed Wireless Access、固定無線アクセス）通信の実証実験に成功したと発表した。 実証は、商用の5Gネットワークを利用し、横浜市内の施設屋外に設置したFWA用CPE（構内設置機器）を用いて実施。下り・上りともにミリ波を単独で利用する構成において、下り最大2.38Gbps、上り最大541M