女優の倉科カナ（37）が28日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「え、もう冬？」と書き出した倉科。冬らしいファーのフライトキャップを被り真冬のコーデを披露した。ファンからは「破壊力抜群に可愛い」「え？そちらはもう冬ですか？」「かっこいい」「可愛すぎやろがい」「完全防寒してる」「何着ても着こなしてて可愛い」「女優さんとかは季節先乗り」などのコメントが寄せられた。