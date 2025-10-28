高市首相はアメリカのトランプ大統領と対面では初となる首脳会談を行い、日米同盟をさらに強化する方針などを確認しました。トランプ大統領の狙いについて、山崎大輔・NNNワシントン支局長に聞きます。トランプ氏は会談の冒頭で、日本の防衛力強化と関税合意についてふれました。今回の会談で、トランプ氏が防衛費の増額や関税合意の確実な実行を求めるとみられます。トランプ氏は会談の冒頭、報道陣の前で他の首脳とのやりとりを