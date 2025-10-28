28日（火）北海道は大雪や吹雪になりそうです。太平洋側は晴れてもヒンヤリ。＜28日（火）の天気＞オホーツク海には発達した低気圧があり、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北海道では前日から風が強まり、夕方にかけて暴風に警戒が必要です。上空の寒気の影響で、午後も北海道では雪やみぞれが横殴りに降り、内陸部では大雪になるところがありそうです。交通障害に十分注意してください。東北日本海側や北陸でも冷たい雨