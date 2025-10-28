全国大会に出場する下松市の小学生吹奏楽チームが市長を表敬訪問し、意気込みを語りました。國井市長を表敬訪問したのは下松市の花岡小学校と下松小学校の児童が所属する「下松ブラスオルケスタ」です。下松ブラスオルケスタは部活動の地域移行に伴いことし1月に、地域クラブとしてつくられたチームで39人の児童が所属しています。今回出場する日本管楽合奏コンテストの予選は、録音した音源で審査されます。「下松ブ