石原宏高 環境大臣「政府をあげて、しっかりとクマ対策に取り組んでいかなければいけない。すごく緊急性を感じています」石原環境大臣はきょう、今年度のクマによる死者がきのう（27日）までに過去最多の10人に上る中、市街地でクマに猟銃を使った事例を自治体に共有するなど、対策の強化を指示したと明らかにしました。また、関係省庁による連絡会議をあさって30日に開くということです。