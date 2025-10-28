小中高校生の50%以上が一日のなかで読書を「しない」と回答した調査結果が出たことを受け松本洋平文部科学大臣は28日の記者会見で、「衝撃を持ってこの結果を受け止めている」と述べました。調査はベネッセ教育総合研究所と東京大学が実施したもので、1日のなかで読書を「しない」と回答した小中高校生が2024年の調査で52.7%に上りました。松本大臣は、最近は類似する調査でも同様の結果が出ていることに触れたほか、「小さい頃か