将棋の藤井聡太七冠(23)が勝てば3連覇、負ければ六冠に陥落となる王座戦五番勝負の最終局が、山梨県甲府市で始まりました。 【写真を見る】藤井聡太七冠(23) 勝てば3連覇 負ければ六冠に陥落… 王座戦五番勝負｢いい将棋が指せるよう全力を尽くしたい｣ 初めてタイトル失った山梨･甲府市の常磐ホテルで最終局始まる 3連覇を目指す藤井七冠が、同学年の伊藤匠叡王(23)の挑戦を受ける王座戦五番勝負は、ここまで2勝2敗のタイ。第5局