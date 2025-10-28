正午前の名古屋市内は、多少雲が出ていますが、概ね晴れています。この時間の気温は17.7℃、風速5.9メートルと風が強めに吹いています。 【写真を見る】名古屋･岐阜･津の予想最高気温は19℃ 東海地方の平野部は概ね晴れるも強風に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/28 昼） 午後の天気です。山間部は雲が多くなりますが、平野部は雨の心配はほとんどなく概ね晴れるでしょう。洗濯物は良く乾きますが風が強い状態が続くの