普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「擁護」はなんて読む？一見難しそうな漢字の並びですが、「擁」は中学で習う常用漢字、「護」は小学校で習う漢字です。読み方を耳にしたことがある、という方も多いはず……。さあ、あなたは思い出せるで