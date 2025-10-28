オーストラリアの競争・消費者委員会(ACCC)が、Microsoftとそのオーストラリア法人を相手取り、連邦裁判所に訴訟を提起しました。これは、MicrosoftがAIアシスタントのCopilotをMicrosoft 365プランに統合した際、サブスクリプションのオプションと価格変更について、約270万人のオーストラリアの顧客を誤解させた疑いがあるためです。Microsoft in court for allegedly misleading millions of Australians over Microsoft 365 su