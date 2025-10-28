前走の菊花賞で１１着だったアマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）の次走について１０月２８日、国枝調教師が「年内の自己条件に使いたいと思ってる。まだ３勝クラスだから１２月の中山２５００（２７日、グレイトフルＳ）、阪神２２００（１４日、オリオンＳ）とか」と美浦トレセンで話した。来春に定年を迎えるトレーナーにとって菊花賞はラストクラシックだったが、悲願のタイトル獲得はならず。自身が管