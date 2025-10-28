ときには思わず涙してしまうような悲しいできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「悲しかった話を聞いてほしい」という投稿がたくさん寄せられています。誰かに聞いてもらうだけでも、少し気が楽になることがあるのかもしれません。この記事では、ママたちが体験した、悲しいエピソードを3選でご紹介します。 「なんでうちの子だけ…」運動会で大号泣！ママ友にもドン引きされた…吐きだし投稿にコメ