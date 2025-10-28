前走のアルテミスＳで９番人気の低評価を覆し２着に入ったミツカネベネラ（牝２歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）は、阪神ジュベナイルＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことが分かった。１０月２８日、鈴木伸調教師が美浦トレセンで明かした。鞍上は引き続き津村明秀騎手の予定。