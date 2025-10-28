本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・ゆりは、近所のとある男の子に悩まされていました。その子はご両親の前ではとても良い子にしていますが、いなくなると途端に意地悪な性格に豹変するのです。一方、親の前ではやんちゃな別の友達は、正反対の一面があって…？『親の前だけいい子になる子』をごらんください。 親の前でだけいい子になる近所の子・こうきに悩まされていた主人公