27日、東筑摩郡・山形村の商業施設で子グマ１頭が捕獲されましたが周辺の小学校では、今後もクマ出没のおそれがあるとして注意を呼び掛けています。28日朝、山形村の山形小学校では、27日の子グマの出没を受け、集団での登校や保護者が車で送ることなどを呼び掛けました。保護者は「まだ出てくる可能性も無きにしもあらずなのでしばらくは登下校見守っていきたい」付近では、警察によるパトロールも。山形村では、27日午後子