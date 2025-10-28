3年前、安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判の初公判が28日午後、行われます。奈良地裁から中継です。◇裁判は午後2時から奈良地裁の101号法廷で行われる予定で、裁判所の入口には普段は設置されていない金属探知機なども設置され厳戒態勢が敷かれています。山上徹也被告は、2022年7月、奈良市の大和西大寺駅前で選挙の応援演説中だった安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪など