◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が7回の第4打席で同点ホームランを記録し、この試合4打席連続安打となりました。1点を追う7回、右腕セランソニー・ドミンゲス投手の初球をとらえ、左中間スタンドへ。この日2本目のアーチで試合を振り出しに戻す一発に大谷選手は雄たけびを上げ、球場は熱狂に包まれました。大谷選手は第1打席、得点にはつなが