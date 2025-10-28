クマによる人への被害が相次いでいることを受け、秋田県知事が小泉防衛大臣に対し、クマ被害に対する支援のための自衛隊派遣を要請しました。秋田県鈴木健太 知事「全ての県民の皆さんが日常生活に大きな支障をきたしているという異常事態であります。防衛省・自衛隊の力を借りなければ 、国民の命が守れないという状況になっております。ぜひとも防衛省・自衛隊の力を貸していただきたく、きょうは要請にまいりました