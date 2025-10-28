「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が七回の第４打席で左中間へこの試合２本目となるＷＳ３号同点弾を放った。これで４打数４安打、２本塁打、３打点の大暴れ。ＮＨＫＢＳで解説を務めた田口壮氏も「もうモンスターですね」と形容した。先頭のパヘズが右飛に倒れた中、大歓声に迎えられた大谷。ドミンゲスが投じた初球、フォーシームを完ぺきに捉え