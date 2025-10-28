冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだ北海道では日本海側を中心に断続的に雪が降っています。北海道北部の上川町層雲峡では午前11時までに10センチの雪が降りました。住民「起きたら真っ白になっていて、びっくり」上川地方では、あす明け方までの24時間に降る雪の量が山沿いなどの多いところで40センチに達する見込みで、大雪による交通障害などに注意が必要です。