俳優の東ちづるが２８日までに更新したＸで、高市内閣に期待することを投稿した。東は「武力で国を守ることが強い国だと思い込まされ、国民の個が蔑ろにされていく現実に目を瞑る。それが愛国心だと洗脳され平和を奪われた戦前・戦中。今改めて過去に学ぶべき時なんだと思う」と投稿。続くＸで「どこからか突然攻撃されたら！？そう考えると恐怖です。だから外交に期待をします。平和と国益のために慎重に丁寧に必死に、交渉