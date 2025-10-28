岩手銀行本店の地下駐車場から、捕獲されたクマを運び出す車両＝28日午前、盛岡市28日午前7時前、盛岡市中心部にある岩手銀行本店の地下駐車場にクマが入り込み、約3時間半とどまって麻酔の吹き矢で捕獲された。けが人はいない。盛岡東署などによると、27日夜、銀行に近い河川敷で親子とみられる2頭の目撃情報があり、その後近くの民家の木に登るなどした。28日に大きい方の1頭がいなくなって、残った子グマと思われる個体が駐